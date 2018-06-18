Ещё
Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 27 минут назад
Шестнадцать возгораний зарегистрировали в Московской области за прошедшие сутки, к их тушению привлекли 140 человек, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 16. Спасены двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, 40 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 28 раз, при этом спасли 33 человек.
Аварий на водных бассейнах не зафиксировано.
Очагов горения сухой травы и природных пожаров на территории Московской области не зарегистрировано.
РИАМО: последние новости
Более 100 км автодорог отремонтируют в Солнечногорском районе в 2018 году В столице опровергли информацию о взрыве газа в жилом доме на 1‑ой Дубровской улице Из горящей квартиры в Москве спасли 5 человек
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять новые территории522
Уехали в отпуск и остались без квартиры47
Беспилотник США провел разведку над Крымом104
«Грудь стекла»: русскую «Кардашьян» засмеяли в сети46
Superjet 100 экстренно сел в Барнауле9
Видео
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия Азия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение