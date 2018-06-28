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Шесть пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Шесть пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали шесть возгораний, к тушению пожаров привлекли 13 единиц техники, сообщается в четверг на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 6. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 39 человек, 13 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом спасли 20 человек. ЧП на водных бассейнах не зарегистрировали.
За сутки в Подмосковье зарегистрирован один очаг горения сухой травы. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали два очага природных пожаров на площади 1,85 гектара на территории Московского военного и Ступинского лесничеств.
На сайте добавляется, что в настоящий момент в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на территории Подмосковья проживают пять команд-участниц. Это сборные Португалии, Франции, Бельгии, России и Аргентины. Звонков от заявителей по вопросам проведения ЧМ не поступало.
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