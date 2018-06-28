Шесть пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

На территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали шесть возгораний, к тушению пожаров привлекли 13 единиц техники, сообщается в четверг на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 6. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 39 человек, 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом спасли 20 человек. ЧП на водных бассейнах не зарегистрировали.

За сутки в Подмосковье зарегистрирован один очаг горения сухой травы. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали два очага природных пожаров на площади 1,85 гектара на территории Московского военного и Ступинского лесничеств.