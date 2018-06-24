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Пятнадцать возгораний произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Пятнадцать возгораний произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 45 минут назад
На территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 15 пожаров, к их тушению привлекли 133 человека личного состава, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 15. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человека, 38 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 17 раз, при этом спасли 25 человек. Также было зафиксировано два происшествия на водных бассейнах.
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