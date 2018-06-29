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Пятнадцать пожаров произошло за прошедшие сутки в Подмосковье
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Пятнадцать пожаров произошло за прошедшие сутки в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья в минувшие сутки произошло 15 возгораний, к их тушению привлекли 45 единиц техники, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 15. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 135 человек, 45 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 20 раз, при этом спасли 23 человека. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрирован 1 очаг природного пожара на площади 0,03 гектара в Шатуре. Пожар полностью ликвидировали.
В настоящий момент в рамках чемпионата мира по футболу на территории Подмосковья проживают футболисты пяти команд. Это сборные Бельгии, Франции, Португалии, Аргентины, России. Звонков от заявителей по вопросам проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 не поступало.
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