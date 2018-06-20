Пятнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 15 пожаров, к их тушению привлекли 133 человека личного состава, на ДТП спасатели реагировали 14 раз, сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 15. Спасено — 11. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человека, 38 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 14 раз, при этом спасли 17 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В Волоколамском и Лотошинском районах обнаружены артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и деятельности населения нет.

За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. На территории Московской области природных пожаров также не зафиксировано. Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории Московской области возникло 55 очагов природных пожаров.