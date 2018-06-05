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Почти 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Почти 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области за последние сутки произошло почти 20 возгораний, в то же время на дорожные аварии спасатели реагировали 16 раз, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 19. Спасенных — пять. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 168 человек, 48 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом были спасены 19 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
Во вторник сжигание порубочных остатков в Подмосковье не запланировано.
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