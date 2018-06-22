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Двенадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Двенадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировали 12 пожаров, к их тушению привлекли 30 единиц техники, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 12. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 105 человек, 30 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия сотрудники МЧС реагировали 19 раз, спасли 24 человека. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
За прошедшие сутки в Московской области на территории Шатурского лесничества зарегистрировали один очаг природного пожара на площади 0,25 гектара.
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