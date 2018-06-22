Двенадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировали 12 пожаров, к их тушению привлекли 30 единиц техники, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 12. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 105 человек, 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия сотрудники МЧС реагировали 19 раз, спасли 24 человека. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

За прошедшие сутки в Московской области на территории Шатурского лесничества зарегистрировали один очаг природного пожара на площади 0,25 гектара.