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Двадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Двадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За прошедшие сутки в Московской области зафиксировали 20 возгораний, в их ликвидации были задействованы более 170 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 20. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 175 человек, 50 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 19 раз, при этом было спасены 22 человека.
Происшествий на водных бассейнах не зафиксировано. Также за сутки был зафиксирован один случай возгорания сухой травы.
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