Десять пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

Десять возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли около 90 человек, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Количество пожаров — 10. Спасен один человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 88 человек и 25 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали семь раз, при этом были спасены пять человек. Происшествий на водных бассейнах не было.

Также за сутки зарегистрирован один очаг горения сухой травы на общей площади около 0,005 гектара. По состоянию на 06:00 субботы действующих очагов горения сухой травы в регионе нет.

«В субботу на всей территории субъекта прогнозируется первый класс пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрирован очаг природного пожара на общей площади 1,9 гектара», — заключается в материале.