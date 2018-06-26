Ещё
Четырнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант
Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант

Четырнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали четырнадцать возгораний, к их тушению привлекли более 40 единиц техники, на ДТП спасатели реагировали 18 раз, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 14. Спасено — два. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 126 человек, 42 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 18 раз, спасли 20 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
За сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. Очагов природных пожаров также не зафиксировали.
В Пушкинском районе спасатели ведут поиски пропавшего ребенка, страдающего шизофренией, который 25 июня вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. По словам матери, ранее неоднократно уходил из дома.
РИАМО: последние новости
Сильный ветер в Москве повалил деревья и повредил машины Балконы многоэтажки загорелись на Волоколамском шоссе в Москве Прокуратура Москвы восстановила права инвалида на незаконно проданную квартиру
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису ограбили в центре Москвы20
Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант30
Российская группа отказалась выступать в Киеве30
Германия готова послать Меркель подальше53
Кадыров попросил у Путина магистраль509
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:23
Российская группа отказалась выступать в Киеве
Шоу-бизнес
00:41
От Крыма до Турции. Какую тайну выдала Карина Цуркан?
Происшествия Статьи
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение