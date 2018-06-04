Ещё
Больше 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 23 возгорания, в то же время было зафиксировано 15 ДТП, спасли 22 человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 23. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 221 человек, 63 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом спасли 22 человека. На водных объектах происшествий не зарегистрировали.
Так же за сутки зарегистрировано 12 очагов горения сухой травы. Для тушения привлекалось 12 пожарных автоцистерн. По состоянию на 6 часов утра действующих очагов горения сухой травы нет.
РИАМО: последние новости
Схема проезда на парковки у аэропорта «Внуково» изменяется с понедельника Сильный ветер в Московском регионе сохранится до вечера четверга Площадь пожара на складе макулатуры в Москве увеличилась до 500 кв м
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как будем отдыхать в июне32
Сахалинцы захотели повторить судьбу Крыма130
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым109
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин583
Жестокая ошибка. «Я решил — сейчас убивать будут»9
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:44
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Общество
01:32
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
Общество
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
00:39
Рак сбежал из супа, отпилив себе клешню
Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение