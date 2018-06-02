Более 20 пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали более 20 возгораний, к их тушению привлекли почти 200 человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 22. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 193 человека, 55 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали десять раз, при этом спасли восемь человек. ЧП на водных объектах не зарегистрировали.

За сутки зарегистрировано 13 очагов горения сухой травы. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров зарегистрировано не было.

Первого июня сжигание порубочных остатков проводилось в 12 муниципальных образованиях. На субботу сжигание порубочных остатков не запланировано.