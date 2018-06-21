Более 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Специалисты зафиксировали за прошедшие сутки более 15 пожаров на территории Подмосковья , к их тушению привлекалось 140 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров — 16. Спасенных — нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, 40 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 17 раз, при этом были спасены 18 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг сжигание порубочных остатков не запланировано.