Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Специалисты зафиксировали на территории Подмосковья более 10 пожаров за последние сутки, к их тушению привлекалось почти 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров — 11. Спасенных — нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 98 человек, 28 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг сжигание порубочных остатков не запланировано.