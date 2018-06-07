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Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Более 10 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 34 минуты назад
Специалисты зафиксировали на территории Подмосковья более 10 пожаров за последние сутки, к их тушению привлекалось почти 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Пожаров — 11. Спасенных — нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 98 человек, 28 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В четверг сжигание порубочных остатков не запланировано.
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