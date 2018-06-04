В Иркутской области завершены проверки населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров 

К началу лета в регионе завершены
проверки всех 1549 населённых пунктов, в том числе 466, подверженных
угрозе перехода лесных пожаров. По итогам проверок выявлено 671 нарушение требований пожарной безопасности в 386 населенных пунктах, в том числе в 261 населенном пункте, подверженном угрозе лесных пожаров.
99 населенных пунктов, с нарушением противопожарного расстояния,
расположены в непосредственной близости от лесных массивов. В 87 случаях
обнаружено нарушение устройства минерализованной полосы вдоль границ
населенных пунктов. В 105 посёлках неисправно или полностью отсутствует
наружное противопожарное водоснабжение, а в 29 случаях отсутствуют или нарушены подъездные пути к источникам воды для тушения пожара. В то же время отсутствие водоисточника для целей пожаротушения зачастую является
фактором, способствующим развитию пожара. В безводных жилых районах
тушение производится с помощью подвоза воды.
Заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков:
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По сравнению с прошлым годом, при проверке населенных пунктов выявлено
значительное увеличение количества нарушений, связанных с отсутствием
или неисправностью звуковой системы оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях. Такие нарушения зафиксированы в 91 населенном пункте. В целом
наблюдается рост нарушений, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности органами местного самоуправления.
По результатам проверок, к административной ответственности привлечено 70 органов местного
самоуправления и 67 должностных лиц. Количество привлеченных к ответственности увеличилось, по сравнению с прошлым годом, в 2 раза.