Спасатели Якутии предупредили жителей четырех районов республики о паводковой опасности

"Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод,

следить за уровнями рек и сообщениями местных властей", — говорится в сообщении.

По информации ведомства уровень воды на некоторых участках четырех рек республики (Колыма, Ясачная, Березовка и Яна) вблизи населенных пунктов превышают критические отметки.

Ранее сообщалось, что в Якутии от паводка на реках Лена, Алдан , Амга, Колыма и малых реках пострадали 47 населенных пунктов в 12 районах и на территории Якутска . С начала паводка было затоплено 1,3 тыс. жилых домов, в которых проживают более 4,4 тыс. человек. В республике действует режим ЧС федерального значения, в подтопленных районах работают спасатели.

Для людей, оказавшихся в зоне паводка, развернуты пункты временного размещения (ПВР) — всего организована работа девяти ПВР общей вместимостью более 1 тыс. человек. Они в полном объеме обеспечены продуктами, медикаментами и средствами первой необходимости. Люди также пережидают разгул стихии у родственников и знакомых. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь.