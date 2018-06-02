Спасатели Якутии предупредили жителей четырех районов республики о паводковой опасности 

ТАСС, 2 июня. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обратилось к жителями четырех районов республики с предупреждением о паводковой опасности. Об этом сообщает в субботу пресс-служба управления.
"Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод,
следить за уровнями рек и сообщениями местных властей", — говорится в сообщении.
По информации ведомства уровень воды на некоторых участках четырех рек республики (Колыма, Ясачная, Березовка и Яна) вблизи населенных пунктов превышают критические отметки.
Ранее сообщалось, что в Якутии от паводка на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма и малых реках пострадали 47 населенных пунктов в 12 районах и на территории Якутска. С начала паводка было затоплено 1,3 тыс. жилых домов, в которых проживают более 4,4 тыс. человек. В республике действует режим ЧС федерального значения, в подтопленных районах работают спасатели.
Для людей, оказавшихся в зоне паводка, развернуты пункты временного размещения (ПВР) — всего организована работа девяти ПВР общей вместимостью более 1 тыс. человек. Они в полном объеме обеспечены продуктами, медикаментами и средствами первой необходимости. Люди также пережидают разгул стихии у родственников и знакомых. Населению оказывается вся необходимая адресная помощь.