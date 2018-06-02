В Петербурге обрушилась строящаяся школа, погиб рабочий 

Во время ЧП на стройке в Санкт-Петербурге погиб один человек. Трагедия произошла накануне, 1 июня, в районе Южного шоссе. Сообщается, что рухнули три этажа внутри конструкции здания.
Как пишут «Невские новости», на месте инцидента работаю специалисты, идет выяснение причин ЧП.
Ранее «СП» сообщала, что в Краснодаре во время строительных работ обрушилась часть храма. Инцидент произошел в районе ЖК «Немецкая деревня». Под завалами оказались четверо строителей. они получили травмы различной степени тяжести.
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