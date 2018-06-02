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Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар полностью потушен
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Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар полностью потушен 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Последние очаги были ликвидированы на территории национального заповедника Лос-Падрес. Специальные службы продолжают восстановливать инфраструктуру в районах, затронутых огнем.
Напомним, с пожаром под названием «Томас» огнеборцы боролись шесть месяцев. О первых возгораниях в округе Вентура на юге штата Калифорния СМИ сообщили 4 декабря прошлого года. Жертвами «Томаса» стали два человека. Более тысячи домов и построек были уничтожены или повреждены огнем. Пламя было локализовано 12 января, напоминает ТАСС.
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