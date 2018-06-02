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Следователи выяснят, почему в Нижнем Тагиле в огне погибла женщина
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Следователи выяснят, почему в Нижнем Тагиле в огне погибла женщина 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Спастись смогли только трое из четырех человек, находившихся в доме, об этом сообщает в субботу, 2 июня, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел накануне днем. В Нижнем Тагиле, в одном из частных домов на улице Урожайная, произошло возгорание. По предварительной информации, в этот момент в жилище находились четверо человек, однако спастись смогли только трое — женщина погибла.
«По имеющейся информации, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Точная причина пожара, равно как и причина смерти женщины, будут установлены в ходе соответствующих экспертиз», — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Вместе с тем правоохранители на данный момент не обнаружили признаков криминала в произошедшем. По предварительной информации, компания употребляла спиртное. В момент возгорания двое мужчин были на улице, а еще две женщины — спали дома. Зайдя внутрь и увидев огонь, мужчины вытащили одну женщину, а другую — не успели из-за распространившегося огня.
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