Следователи выяснят, почему в Нижнем Тагиле в огне погибла женщина

Спастись смогли только трое из четырех человек, находившихся в доме, об этом сообщает в субботу, 2 июня, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел накануне днем. В Нижнем Тагиле, в одном из частных домов на улице Урожайная, произошло возгорание. По предварительной информации, в этот момент в жилище находились четверо человек, однако спастись смогли только трое — женщина погибла.

«По имеющейся информации, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Точная причина пожара, равно как и причина смерти женщины, будут установлены в ходе соответствующих экспертиз», — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Вместе с тем правоохранители на данный момент не обнаружили признаков криминала в произошедшем. По предварительной информации, компания употребляла спиртное. В момент возгорания двое мужчин были на улице, а еще две женщины — спали дома. Зайдя внутрь и увидев огонь, мужчины вытащили одну женщину, а другую — не успели из-за распространившегося огня.