Вертолет совершил вынужденную посадку в Аргентине 

Во время посадки никто не пострадал.
Вертолет военно-воздушных сил Аргентины был вынужден совершить вынужденную посадку. Экстренная ситуация возникла в провинции Катамарка, расположенной на северо-западе страны.
По данным телеканала Todo Noticias, на борту машины находился представитель главы государства Иван Павловски.
После приземления экстренные подразделения начали эвакуацию тех, кто был в вертолета. Не исключается, что на спасение уйдет много времени — вертолет приземлился в горной местности.
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