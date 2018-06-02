В Петербурге рухнуло строящееся здание школы

Во Фрунзеском районе на Южном шоссе в Петербурге обрушилось строящееся здание школы, сообщает «Росбалт» со ссылкой на информацию от очевидцев.

ЧП произошло около 23 часов 1 июня. Врачи, спасатели и полиция прибыли на место незамедлительно. Людей выносили из-под обломков.

По данным агентства, в результате инцидента погиб один человек — рабочий.

Напомним, в марте текущего года в Минской области двое прохожих были госпитализированы в результате обрушения здания бывшей военной части. По предварительным данным, там произошел взрыв.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ