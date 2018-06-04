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Строительство детсада в Петербурге приостановлено из-за смерти рабочего
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Строительство детсада в Петербурге приостановлено из-за смерти рабочего 

АиФ Санкт-Петербург 27 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Прокуратура проверит застройщика и подрядчика после того, как в Петербурге обрушился строящийся детский сад, сообщает «Росбалт».
«При возведении детского сада на Южном шоссе грубо нарушена технология строительства. Там и квалификация рабочих вызывает большие вопросы. И качество использованных материалов», — заявил начальник Госстройнадзора Петербурга Евгений Ким.
Напомним, 1-го июня на объекте обрушился лестничный марш с первого по третий этаж, в результате чего погиб 20-летний рабочий из Средней Азии.
На объекте будет проведена проверка соблюдения требований градостроительного, трудового и миграционного законодательства.
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