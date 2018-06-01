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Два дома сгорели в Нижегородской области 1 июня
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Два дома сгорели в Нижегородской области 1 июня 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, пожары произошли в Арзамасском и Городецком районах.
Информация о загорании дома в селе Виняево Арзамасского района поступила Центр управления в кризисных ситуациях около часа ночи. В результате пожара, площадь которого составила 60 кв. м., сгорели дом и надворная постройка. В тушении очага возгорания участвовали 15 огнеборцев.
В 02.26 стало известно о загорании дома в Городецком районе. На место происшествия были направлены десять спасателей. В результате пожара сгорел дом на площади 45 кв. м.
Напомним, крыша и внутренняя отделка дома на две семьи сгорели в Дзержинске.
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Первые ЕГЭ сдали выпускники в Нижегородской области 28 мая Крыша и внутренняя отделка дома на две семьи сгорели в Дзержинске Подразделения МЧС в Нижегородской области переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»
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