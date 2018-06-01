Два дома сгорели в Нижегородской области 1 июня

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, пожары произошли в Арзамасском и Городецком районах.

Информация о загорании дома в селе Виняево Арзамасского района поступила Центр управления в кризисных ситуациях около часа ночи. В результате пожара, площадь которого составила 60 кв. м., сгорели дом и надворная постройка. В тушении очага возгорания участвовали 15 огнеборцев.

В 02.26 стало известно о загорании дома в Городецком районе. На место происшествия были направлены десять спасателей. В результате пожара сгорел дом на площади 45 кв. м.

Напомним, крыша и внутренняя отделка дома на две семьи сгорели в Дзержинске.