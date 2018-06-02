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Два дома горевших дома тушили в Нижегородской области 2 июня
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Два дома горевших дома тушили в Нижегородской области 2 июня 

Newsroom24 2 июня 2018
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на сайте регионального Управления МЧС.
В 01.46 стало известно о загорании дома в поселке Буреполом Тоншаевского района. В результате пожара сгорело имущество на площади 5 кв м. В тушении пожара участвовали 25 огнеборцев.
В 03.43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании личного жилого дома в поселке Ивановка Дальнеконстантиновского района. На место происшествия было направлено 25 спасателей. В результате пожара сгорел дом.
Ранее сообщалось, что крыша и внутренняя отделка дома на две семьи сгорели в Дзержинске.
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Крыша и внутренняя отделка дома на две семьи сгорели в Дзержинске Здание горело в Лыскове утром 3 июня Очередная баня сгорела в Нижегородской области
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