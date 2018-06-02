Два дома горевших дома тушили в Нижегородской области 2 июня

Об этом сообщается на сайте регионального Управления МЧС.

В 01.46 стало известно о загорании дома в поселке Буреполом Тоншаевского района. В результате пожара сгорело имущество на площади 5 кв м. В тушении пожара участвовали 25 огнеборцев.

В 03.43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании личного жилого дома в поселке Ивановка Дальнеконстантиновского района. На место происшествия было направлено 25 спасателей. В результате пожара сгорел дом.

Ранее сообщалось, что крыша и внутренняя отделка дома на две семьи сгорели в Дзержинске.