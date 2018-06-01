Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего при аварии подростка 

ДТП произошло на улице Октябрьский проспект возле дома 27.
В пятницу, 1 июня, санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел в Троицк, где произошла авария, в результате которой пострадали двое подростков.
— По предварительной информации, пострадало двое подростков 15 и 16 лет. С места аварии экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего ребенка с различными травмами, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Отмечается, что пострадавшего в сопровождении авиамедицинской бригады доставили в больницу.
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