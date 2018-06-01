Ещё
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего при аварии подростка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Воскрешение" героя Афгана, месть "Чебурашки" и другие события дня
"Воскрешение" героя Афгана, месть "Чебурашки" и другие события дня

Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшего при аварии подростка 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
ДТП произошло на улице Октябрьский проспект возле дома 27.
В пятницу, 1 июня, санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел в Троицк, где произошла авария, в результате которой пострадали двое подростков.
— По предварительной информации, пострадало двое подростков 15 и 16 лет. С места аварии экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего ребенка с различными травмами, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Отмечается, что пострадавшего в сопровождении авиамедицинской бригады доставили в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолет Московского авиационного центра принимает участие в ликвидации пожара на подмосковном полигоне
Пятилетнего ребенка, пострадавшего на улице Зеленовка, эвакуируют с помощью вертолета
Вертолет эвакуирует в больницу зажатого между двумя грузовиками рабочего на МКАД
Вечерняя Москва: последние новости
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок допускает ответственность Украины по делу о крушении Boeing MH17 Вертолет Московского авиационного центра принимает участие в ликвидации пожара на подмосковном полигоне Мобильная лаборатория для контроля состояния воздуха направлена к месту пожара в Мытищах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией513
Актрису сбросили с 19 этажа42
Карты Visa перестали работать8
Названо имя «воскресшего» героя Афгана8
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии213
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение