На строительство станции очистки воды Пушкинского месторождения в Приморье выделили более 607 млн рублей

Месторождение находится в Надеждинском районе.

Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» объявило электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу строительства станции очистки воды в составе девятого пускового комплекса строительства объектов обеспечения водоснабжения Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (второй этап строительства).

На первом этапе строительства производительность станции очистки воды составит 30 тысяч куб. м в сутки, а в целом она должна составить 65 тысяч куб. м в сутки.

Максимальная цена контракта составляет около 607,6 млн рублей. Место проведения работ — в Надеждинском районе Приморского края, в 50 км севернее Владивостока, в девяти км западнее железнодорожной станции Раздольное (Пушкинское месторождение подземных вод), на западном склоне сопки Каульская. Срок выполнения работ — 335 дней.

Итоги аукциона подведут 25 июня.