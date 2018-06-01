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На строительство станции очистки воды Пушкинского месторождения в Приморье выделили более 607 млн рублей
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На строительство станции очистки воды Пушкинского месторождения в Приморье выделили более 607 млн рублей 

Prim.News 33 минуты назад
Месторождение находится в Надеждинском районе.
Краевое государственное унитарное предприятие «Приморский водоканал» объявило электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по первому этапу строительства станции очистки воды в составе девятого пускового комплекса строительства объектов обеспечения водоснабжения Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (второй этап строительства).
На первом этапе строительства производительность станции очистки воды составит 30 тысяч куб. м в сутки, а в целом она должна составить 65 тысяч куб. м в сутки.
Максимальная цена контракта составляет около 607,6 млн рублей. Место проведения работ — в Надеждинском районе Приморского края, в 50 км севернее Владивостока, в девяти км западнее железнодорожной станции Раздольное (Пушкинское месторождение подземных вод), на западном склоне сопки Каульская. Срок выполнения работ — 335 дней.
Итоги аукциона подведут 25 июня.
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