Пожар на востоке столицы локализовали 

Пожар на Большой Черкизовской улице локализовали. Об этом телеканалу «360» сообщили в столичном главке МЧС.
По данным ведомства, произошло возгорание хозинвентаря под металлическим навесом.
«По прибытии открытое горение сбито», сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших в результате ЧП нет, подчеркнули в ведомстве.
Дальнейшая информация уточняется.
Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на складе стройматериалов в Мытищах. На месте происшествия работали 31 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к ликвидации огня привлекали два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водносливными устройствами.