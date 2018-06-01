Пожар на востоке столицы локализовали

Пожар на Большой Черкизовской улице локализовали. Об этом телеканалу «360» сообщили в столичном главке МЧС

По данным ведомства, произошло возгорание хозинвентаря под металлическим навесом.

«По прибытии открытое горение сбито», сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадавших в результате ЧП нет, подчеркнули в ведомстве.

Дальнейшая информация уточняется.