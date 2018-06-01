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Пожар на востоке столицы локализовали
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"Воскрешение" героя Афгана, месть "Чебурашки" и другие события дня
"Воскрешение" героя Афгана, месть "Чебурашки" и другие события дня

Пожар на востоке столицы локализовали 

360tv.ru 42 минуты назад
Пожар на Большой Черкизовской улице локализовали. Об этом телеканалу «360» сообщили в столичном главке МЧС.
По данным ведомства, произошло возгорание хозинвентаря под металлическим навесом.
«По прибытии открытое горение сбито», сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших в результате ЧП нет, подчеркнули в ведомстве.
Дальнейшая информация уточняется.
Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на складе стройматериалов в Мытищах. На месте происшествия работали 31 человек и 10 единиц техники. Кроме того, к ликвидации огня привлекали два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водносливными устройствами.
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