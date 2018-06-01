Пожарные службы Хвойного филиала «Оборонлес» ликвидировали возгорание на площади 9,7 га в Мурманской области

Пожар в районе населенного пункта. Лупче-Савино был обнаружен при патрулировании на самолете Мурманской базы авиационной охраны лесов, после чего данные о месте возгорания были переданы на пункт управления.

На пульт диспетчерской службы Хвойного филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России поступила информация о лесном пожаре на территории земель обороны в районе населенного пункта. Лупче-Савино в Мурманской области

Очаг был обнаружен при патрулировании на легком самолете Мурманской базы авиационной охраны лесов, после чего данные о месте возгорания и его примерной площади были переданы на пункт управления.

Незамедлительно к месту возгорания была отправлена бригада пожарно-химической станции Хвойного филиала «Оборонлеса». Учитывая климатические условия региона — сейчас там белые ночи и сильный порывистый ветер, руководителем тушения пожара, начальником пожарно-химической станции Романом Афауновым было принято решение немедленно приступить к ликвидации возгарания, чтобы избежать распространения пожара на большие площади и минимизировать ущерб лесам.