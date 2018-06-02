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Петербуржцы вернулись домой после эвакуации из-за взрыва
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Петербуржцы вернулись домой после эвакуации из-за взрыва 

Мир24 1 час назад
Фото: Диалог
Жильцы дома в Санкт-Петербурге, где взорвался газовый баллон, вернулись в свои квартиры, сообщает ТАСС. В результате инцидента один человек пострадал, 45 были эвакуированы.
Напомним, ЧП произошло на улице Народной в Невском районе северной столицы. Сообщение о возгорании поступило в пятницу в 15:21 мск. В двухкомнатной квартире произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего пожар охватил площадь 1 кв. м.
Огонь ликвидировали через полчаса после сообщения о происшествии. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в НИИ скррой помощи имени Джанелидзе.
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