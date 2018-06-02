Петербуржцы вернулись домой после эвакуации из-за взрыва

Жильцы дома в Санкт-Петербурге , где взорвался газовый баллон, вернулись в свои квартиры, сообщает ТАСС . В результате инцидента один человек пострадал, 45 были эвакуированы.

Напомним, ЧП произошло на улице Народной в Невском районе северной столицы. Сообщение о возгорании поступило в пятницу в 15:21 мск. В двухкомнатной квартире произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего пожар охватил площадь 1 кв. м.

Огонь ликвидировали через полчаса после сообщения о происшествии. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в НИИ скррой помощи имени Джанелидзе.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ