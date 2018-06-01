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В выходные в КЧР ждут ливни с градом и шквалистым ветром
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В выходные в КЧР ждут ливни с градом и шквалистым ветром 

«Это Кавказ» 59 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Карачаево-Черкесии в ближайшие двое суток прогнозируются ливни с грозой, градом и сильным ветром. В регионе объявлено экстренное предупреждение.
«До конца суток 1 июня и 2 июня, а также ночью и утром 3 июня местами в КЧР ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 метра в секунду», — говорится в сообщении на сайте республиканского ГУ МЧС.
Кроме того, из-за сильных осадков возможно повышение уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах есть риск схода селей малого объема.
Неблагоприятные погодные условия могут привести к подтоплению низинных участков, перекрытию автомобильных и железных дорог, повреждению опор ЛЭП и мостов, нарушениям в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб.
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