МЧС предупредило об опасных течениях на Балтийском море

МЧС предупредило об опасных течениях на Балтийском море — они направлены от берега в сторону моря, а также вдоль берега. Жертвой такой «ловушки» может стать даже опытный пловец, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вода вымывает неглубокие желоба на песчаном дне. Они идут от берега, в направлении ветра. В случаях, когда ветер дует в сторону берега, возникают поверхностные ветровые течения, переносящие водные массы к берегу. Накопившись у береговой черты, они по наиболее рациональному маршруту возвращаются обратно в море. Таким маршрутом становятся вымытые в мягком песчаном дне желоба и по ним массы воды текут в сторону моря», — объяснили в МЧС.

Такая «река» в море и становится неожиданностью для купающихся — их начинает уносить в море. Те, кто пытаются плыть в сторону берегу, быстро устают.

«Пловцу, попавшему в течение, следует плыть не по течению, а перпендикулярно ему. Так можно пересечь довольно неширокую «реку» поперек и оказаться в более спокойных водах, позволяющих доплыть до берега без лишнего напряжения», — рекомендуют в МЧС.