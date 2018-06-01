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Спецоперация под Парижем: у ТЦ найден подозрительный фургон
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Спецоперация под Парижем: у ТЦ найден подозрительный фургон 

Вести.Ru 1 час назад
У ТЦ Val d'Europe в 40 километрах от Парижа обнаружен подозрительный грузовик. Идет спецоперация, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.
В связи с этим доступ в здание прекращен, однако в нем находятся около тысячи человек.
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