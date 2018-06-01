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Спецоперация под Парижем: у ТЦ найден подозрительный фургон
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Спецоперация под Парижем: у ТЦ найден подозрительный фургон
Вести.Ru
1 час назад
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У ТЦ Val d'Europe в 40 километрах от Парижа обнаружен подозрительный грузовик. Идет спецоперация, сообщает
ТАСС
со ссылкой на
Le Figaro
.
В связи с этим доступ в здание прекращен, однако в нем находятся около тысячи человек.
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