Спецоперация под Парижем: у ТЦ найден подозрительный фургон

У ТЦ Val d'Europe в 40 километрах от Парижа обнаружен подозрительный грузовик. Идет спецоперация, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Figaro

В связи с этим доступ в здание прекращен, однако в нем находятся около тысячи человек.