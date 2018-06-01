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Пассажиры самолета в Испанию потеряли сознание из-за вонючего соседа
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Пассажиры самолета в Испанию потеряли сознание из-за вонючего соседа 

Вести.Ru 1 час назад
Экипаж лайнера Boeing-737, следовавшего из Амстердама до испанского острова Гран-Канария, был вынужден совершить экстренную посадку в португальском городе Фарго из-за пассажира, который пах так, будто не мылся несколько недель.
Некоторые люди на борту теряли сознание, кого-то начало тошнить, сообщает РИА Новости. Экипаж попытался изолировать мужчину в туалете, однако это не помогло.
Тогда пилот принял решение сажать самолет в ближайшем аэропорту. Там мужчину встретили медики.
Представители авиакомпании Transavia, которой принадлежит самолет, заявили, что аварийная посадка была нужна из-за причин «медицинского характера». Каким именно недугом страдал мужчина и почему он так плохо пах, неизвестно, сообщает Fox News.
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