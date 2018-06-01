Пассажиры самолета в Испанию потеряли сознание из-за вонючего соседа

Экипаж лайнера Boeing-737, следовавшего из Амстердама до испанского острова Гран-Канария, был вынужден совершить экстренную посадку в португальском городе Фарго из-за пассажира, который пах так, будто не мылся несколько недель.

Некоторые люди на борту теряли сознание, кого-то начало тошнить, сообщает РИА Новости . Экипаж попытался изолировать мужчину в туалете, однако это не помогло.

Тогда пилот принял решение сажать самолет в ближайшем аэропорту. Там мужчину встретили медики.