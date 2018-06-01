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Сто человек эвакуировали из-за возгорания в институте хирургии в ЦАО
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Сто человек эвакуировали из-за возгорания в институте хирургии в ЦАО 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В здании НМИЦ хирургии им. Вишневского в столичном районе Замоскворечье произошло возгорание медицинского аппарата.
Как передает агентство городских новостей «Москва», в пятницу, 1 июня, в здании столичного института хирургии на Большой Серпуховской улице в районе Замоскворечье в ЦАО произошел пожар. Уточняется, что источником возгорания стал медицинский аппарат.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали из здания института хирургии около 100 человек.
В настоящее время пожар ликвидирован, причины пожара устанавливаются.
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