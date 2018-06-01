Выяснилась судьба сбежавших из немецкого зоопарка тигра и львов 

Два тигра, два льва и ягуар, сбежавшие из затопленного зоопарка в немецком Люнебахе, возвращены в клетки.
Животные смогли сбежать благодаря наводнению, вызванному сильнейшими ночными грозами. Вода затопила зоопарк, расположенный на берегу реки, и повредила клетки, сообщает Yahoo news.
К охоте на хищников были привлечены службы экстренной помощи, в том числе пожарные и полиция. Жителям города было рекомендовано оставаться в помещении, закрыть окна и двери.
Отмечается, что в зоопарке проживает около 400 животных.
Ранее в пятницу представитель властей округа Битбург-Прюм сообщил об инциденте.
В октябре 2017 года в Воронежской области из частного зоопарка сбежал медведь, он напал на 84-летнего местного жителя, который погиб от полученных травм.
В мае 2017 года в Амурской области из частного зоопарка убежали два агрессивных медведя, через некоторое время они были застрелены.