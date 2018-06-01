Выяснилась судьба сбежавших из немецкого зоопарка тигра и львов

Два тигра, два льва и ягуар, сбежавшие из затопленного зоопарка в немецком Люнебахе , возвращены в клетки.

Животные смогли сбежать благодаря наводнению, вызванному сильнейшими ночными грозами. Вода затопила зоопарк, расположенный на берегу реки, и повредила клетки, сообщает Yahoo news.

К охоте на хищников были привлечены службы экстренной помощи, в том числе пожарные и полиция. Жителям города было рекомендовано оставаться в помещении, закрыть окна и двери.

Отмечается, что в зоопарке проживает около 400 животных.

Ранее в пятницу представитель властей округа Битбург-Прюм сообщил об инциденте.

В октябре 2017 года в Воронежской области из частного зоопарка сбежал медведь, он напал на 84-летнего местного жителя, который погиб от полученных травм.