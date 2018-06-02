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Жильцы дома в Петербурге, где произошел взрыв газового баллона, вернулись в квартиры
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Жильцы дома в Петербурге, где произошел взрыв газового баллона, вернулись в квартиры 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Жильцам дома на улице Народной в Невском районе Петербурга, где произошел взрыв газового баллона, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе городского управления МЧС.
"Всех жителей запустили в квартиры, кроме той, где произошла разгерметизация газового баллона", — сказали в пресс-службе.
По информации главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в доме 58 на Народной улице поступило в пятницу в 15:21 мск. В результате разгерметизации газового баллона в двухкомнатной квартире произошло возгорание на площади 1 кв. м. Пожар ликвидировали в 15:58 мск, пострадал один человек, в тяжелом состоянии он был доставлен НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и находится в тяжелом состоянии.
Как сообщилось ранее, из дома после взрыва эвакуировали 45 человек.
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