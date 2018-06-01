В газовой службе Петербурга заявили об отсутствии угрозы утечки газа в доме после взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 1 июня. / ТАСС /. Газовое оборудование в доме 58 на Народной улице в Санкт-Петербурге, где произошла разгерметизация газового баллона, не пострадало. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Петербурггаза.

"Мы были вызваны на заявку, газовое оборудование цело, утечки газа нет, газопровод в порядке", — сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС по городу сообщили, что в результате разгерметизации газового баллона на Народной улице в Санкт-Петербурге пострадал один человек. Обрушения здания не произошло, эвакуация не потребовалась.

По открытым данным жилищно-коммунальных служб, пятиэтажный панельный дом 1962 года постройки не был признан аварийным. В здании находится 90 жилых помещений. Народная улица, где произошел взрыв, граничит с Дальневосточным проспектом — одной из оживленных магистралей юго-востока города. Невский район города находится на юго-востоке Санкт-Петербурга, на его территории располагается ряд промышленных предприятий города.