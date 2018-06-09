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Крыша жилого дома загорелась в Красноярске
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Крыша жилого дома загорелась в Красноярске
360tv.ru
1 час назад
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360tv.ru
На улице Ленина (Красноярск) загорелась крыша жилого дома, на месте работают пожарные службы. Видео с места пожара опубликовал паблик «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
Причины и обстоятельства пожара выясняются сотрудниками МЧС.
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