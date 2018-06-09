Крыша жилого дома загорелась в Красноярске

На улице Ленина (Красноярск) загорелась крыша жилого дома, на месте работают пожарные службы. Видео с места пожара опубликовал паблик «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

Причины и обстоятельства пожара выясняются сотрудниками МЧС.