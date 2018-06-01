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В Москве из здания института хирургии имени Вишневского эвакуировали 100 человек
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В Москве из здания института хирургии имени Вишневского эвакуировали 100 человек 

Газета.Ru 20 минут назад
В Москве из-за возгорания в НМИЦ хирургии им. А. Вишневского из здания были эвакуированы около 100 человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Из здания эвакуировали около 100 человек. Возгорание было ликвидировано огнетушителем", — рассказал он.
По предварительным данным, на ул. Большая Серпуховская, д. 27 в здании НМИЦ хирургии им. А. Вишневского произошло возгорание медицинского аппарата в кабинете на пятом этаже.
В свою очередь в МЧС рассказали, что возгорание было ликвидировано до их приезда.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва.
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