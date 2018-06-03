В Селенгинском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки

УЛАН-УДЭ , 3 июня. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Селенгинском районе Бурятии в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"На территории Селенгинского района введен режим ЧС. Там ведутся работы по тушению четырех лесных пожаров на площади 150 га, три из них действующие, один локализованный", — сообщили в РАЛХ.

Все эти пожары возникли в результате прошедших в районе гроз. Возгорания действуют на расстоянии от 2,3 до 11,7 км от населенных пунктов. Их тушат 175 человек, задействовано 35 единиц техники.

Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением находятся 13 термоточек в труднодоступной местности в Баунтовском и Еравнинском районах. «Они возникли так же в результате грозовой активности. Их общая площадь, по данным системы космомониторинга, составляет 8,9 тыс. га», — уточнили в РАЛХ. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановке их тушения, поскольку пожары не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение могут превысить возможный ущерб.