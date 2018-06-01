Трое детей спасены при пожаре в Александрове

Сообщение о возгорании дома в Красном переулке поступило 31 мая около 17 часов. Очевидцы сообщили, что с балкона пятого этажа идет дым, виден открытый огонь.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что очаг возгорания находится на балконе. Из-за дыма с верхних этажей не могли спуститься люди. Для спасения и эвакуации жителей дома было сформировано звено газодымозащитной службы.

Пожарные эвакуировали 13 человек и спасли четверых жителей дома, в том числе троих школьников. Людей с помощью спасательных устройств вывели на улицу. Огонь был полностью потушен в 17:29. В результате происшествия сгорело имущество и внутренняя отделка балкона.