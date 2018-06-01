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Подразделения МЧС в Нижегородской области переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»
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Подразделения МЧС в Нижегородской области переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 

Newsroom24 39 минут назад
Фото: Newsroom24
На территории Нижегородской области продолжаются работы по ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий, в результате которых произошло отключение электроэнергии в 26 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, по состоянию на 14:00 1 июня без электроснабжения остаются 75 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях — это 8238 жителей.
В ликвидации последствий отключения электроснабжения задействованы 177 аварийно-восстановительных бригад от энергетиков (643 человека, 227 единиц техники). На базе областного управления МЧС России работает межведомственный оперативный штаб.
Подразделения МЧС оказывают помощь в распиле поваленных деревьев. Кроме того, ГУ МЧС России и его подразделения готовы оказать содействие энергетикам в доставке их в труднодоступные места расположения электросетей.
ГУ МЧС России по Нижегородской области и его подразделения переведены в режим функционирования «чрезвычайная ситуация».
Группировка сил и средств ГУ МЧС России по Нижегородской области увеличена, аэромобильная группировка готова к реагированию по предназначению. Всего от МЧС России задействованы 104 человека и 23 единицы техники, говорится в сообщении.
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