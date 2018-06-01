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21 человек стал жертвой гроз и ливней в индийских штатах Бихар и Андхра-Прадеш
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21 человек стал жертвой гроз и ливней в индийских штатах Бихар и Андхра-Прадеш 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Нью-Дели, 1 июня /Синьхуа/ — В результате грозовых ливней, которые обрушились на индийские штаты Бихар и Андхра-Прадеш, погиб по меньшей мере 21 человек и еще около десяти других пострадали. Об этом в пятницу сообщили местные власти.
По сообщениям, грозы прошли в нескольких районах в обоих штатах в ночное время.
"Грозы и молнии, которые обрушились на некоторые части штата Бихар прошлой ночью, привели к смерти 14 человек и травмам девяти других", — сказал чиновник.
В Бихаре шторм вырвал деревья, электрические столбы из земли, парализовал железнодорожное и транспортное движение.
В Андхра-Прадеше ночные грозы привели к смерти по меньшей мере семи человек и травмам троих других.
Метеорологическая служба Индии выпустила предупреждения об ожидающихся в последующие 24 часа грозах и проливных дождях в нескольких штатах.
В прошлом месяце непогода в пяти индийских штатах уже унесла жизни более 250 человек, пострадали более 400. —0—
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