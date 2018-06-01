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В Таджикистане селевой поток разрушил десятки домов, погибли два человека
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В Таджикистане селевой поток разрушил десятки домов, погибли два человека 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 1 июня — РИА Новости. Из-за проливных дождей, спровоцировавших сход селей, полностью разрушены 26 домов в Пянджском и Фархорском районах Хатлонской области Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.
В результате бедствия погибли два человека.
Особенно пострадали села Коммунизм и Пешкадам джамоата Намуна в Пянджском районе, а также село Селга джамоата Кабуда Сайфуддинова и село Отчопар джамоата Озодагон.
В Фархорском районе пострадали кишлаки Сурхоб и Нурмат Сафаров джамоата Галаба. При этом в Пянджском районе были своевременно эвакуированы 1471 хозяйство, а в Фархорском районе — 135 хозяйств.
Спасателям удалось очистить от грязевой массы 12 жилых домов и эвакуировать на лодках около 40 человек в Фархорском районе.
Жители пострадавших районов в качестве гуманитарной помощи, в том числе в рамках всемирной продовольственной программы ООН, получили продукты питания первой необходимости, предметы быта и одежду.
Работы по устранению последствий стихии продолжаются.
Ранее КЧС устранял последствия схода селей в городе Вахдате, районах Рудаки, Варзоб и Файзабад. Из-за подъема уровня воды в реках 1-2 мая грязь и камни перекрыли часть автомобильной дороги и разрушила стены вспомогательных пристроек.
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