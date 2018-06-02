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Порядка 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу
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Порядка 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в субботу 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и в подмосковном «Жуковском» днем в субботу отменили и задержали около 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» десять рейсов задержали, один отменили. В «Шереметьеве» задержали 15 рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.
Облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов. Ветер будет дуть западный порывистый, местами его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на субботу из-за заморозков и высокой опасности пожаров.
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