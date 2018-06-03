Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье

«Домодедово», В московских аэропортах «Шереметьево» «Внуково» и в подмосковном « Жуковском » днем в воскресенье отменили и задержали свыше 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» пять рейсов задержали. В «Домодедове» задержан один рейс и четыре отменили. В «Шереметьеве» задержали десять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.