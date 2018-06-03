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Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье
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Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах в воскресенье 

РИАМО 1 час назад
В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и в подмосковном «Жуковском» днем в воскресенье отменили и задержали свыше 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» пять рейсов задержали. В «Домодедове» задержан один рейс и четыре отменили. В «Шереметьеве» задержали десять рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.
Летняя погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, может пройти кратковременный дождь. Ветер стихнет, сменит направление на западный румб и подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.
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