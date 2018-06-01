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МЧС из-за пожара развернуло в Мытищах лабораторию для контроля состояния воздуха
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МЧС из-за пожара развернуло в Мытищах лабораторию для контроля состояния воздуха 

Говорит Москва 1 час назад
В настоящее время огонь локализован на площади 3,5 тысячи кв. метров. Пожару присвоена повышенная категория сложности. К тушению привлечён вертолёт Ка-32. О жертвах или пострадавших не сообщается.
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