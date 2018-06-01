МЧС из-за пожара развернуло в Мытищах лабораторию для контроля состояния воздуха

В настоящее время огонь локализован на площади 3,5 тысячи кв. метров. Пожару присвоена повышенная категория сложности. К тушению привлечён вертолёт Ка-32. О жертвах или пострадавших не сообщается.