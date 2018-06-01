В Гороховце у дома сдуло крышу

Фото из группы «Подслушано Гороховец (ПГ)» соцсети «Вконтакте»

Вторые сутки жители двухэтажного кирпичного дома № 9 на улице Гагарина в городе Гороховец живут без крыши. Металлическую кровлю сдуло во время мощного урагана, который лихо «прошелся» по всей территории Владимирской области . При этом самые сильные разрушения произошли в Вязниках и Гороховце.

Отметим, что крыша сползла не только с дома №9. Практически во всех домах улицы Гагарина участки кровли так или иначе пострадали, и теперь повсюду куски металла опасно свисают над тротуарами.

При этом, как отмечают жители города Гороховца, ни власти, ни управляющие компании не спешат ликвидировать последствия стихийных разрушений. Ни одна из крыш на сегодняшний день толком не восстановлена, хотя после урагана прошло почти двое суток.

«Ураган прошел и оставил после себя огромный ущерб… А эта несчастная крыша на Гагарина, 9, как болталась над тротуаром, так и болтается. Кто и когда начнет хоть что-то делать? Вывозить, разбирать… Все-таки здесь тоже люди живут», — написал один из жителей Гороховца в социальных сетях.