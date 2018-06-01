Сотрудники МЧС спустились с вертолета по веревке в лесах Краснодарского края

Спасатели Южного регионального поисково‐спасательного отряда (ЮРПСО) прошли десантную подготовку в условиях горно‐лесистой местности. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

На место сборов приехали как начинающие, так и опытные спасатели. Всего на тренировки приходили более 100 человек. В течение недели они вспоминали, как с помощью специального устройства спускаться по веревке с борта вертолета Ми-8. Летательный аппарат поднимался в воздух на высоту 10 и 30 метров. Спасатели приземлялись на сухой участок русла реки.

Кроме того, сотрудники МЧС учились поднимать на борт воздушного судна пострадавшего, который лежал на носилках. В этом им помогала бортовая лебедка.

9 мая спасатель МЧС поднял Знамя Победы на самую высокую европейскую вершину — гору Эльбрус.