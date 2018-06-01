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Сотрудники МЧС спустились с вертолета по веревке в лесах Краснодарского края
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Сотрудники МЧС спустились с вертолета по веревке в лесах Краснодарского края 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Спасатели Южного регионального поисково‐спасательного отряда (ЮРПСО) прошли десантную подготовку в условиях горно‐лесистой местности. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
На место сборов приехали как начинающие, так и опытные спасатели. Всего на тренировки приходили более 100 человек. В течение недели они вспоминали, как с помощью специального устройства спускаться по веревке с борта вертолета Ми-8. Летательный аппарат поднимался в воздух на высоту 10 и 30 метров. Спасатели приземлялись на сухой участок русла реки.
Кроме того, сотрудники МЧС учились поднимать на борт воздушного судна пострадавшего, который лежал на носилках. В этом им помогала бортовая лебедка.
9 мая спасатель МЧС поднял Знамя Победы на самую высокую европейскую вершину — гору Эльбрус.
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