Спасатели только ночью потушили пожар на складе в Мытищах

Огонь бушевал там 12 часов. К борьбе с ним привлекали 90 человек и два вертолета. Площадь возгорания на Осташковском шоссе составила 3500 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.