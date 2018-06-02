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Спасатели только ночью потушили пожар на складе в Мытищах
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Спасатели только ночью потушили пожар на складе в Мытищах 

Авторадио 32 минуты назад
Огонь бушевал там 12 часов. К борьбе с ним привлекали 90 человек и два вертолета. Площадь возгорания на Осташковском шоссе составила 3500 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
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